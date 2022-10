TOLENTINO - Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6.20, in superstrada. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e un camion. Entrambi i mezzi sono finiti contro il guardrail. L’impatto è avvenuto lungo la corsia mare-monti, all’altezza di Tolentino. Entrambi i conducenti sono finiti al pronto soccorso di Macerata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.