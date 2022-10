CERRETO D’ESI - Tragico incidente agricolo, ieri verso le 16, in un terreno in via Bargatano, campagne collinari non lontano dalla Ss 256 Muccese, dove un agricoltore di 80 anni, Enzo Carlucci, ha perso la vita nel ribaltamento del suo trattore. La moglie, Maria Teresa Pedica, 72 anni, è stata a sua volta investita nel ribaltamento ed è rimasta gravemente ferita. Teatro della tragedia, una fattoria agricola a gestione familiare dove i coniugi stavano eseguendo dei lavori approfittando della bella giornata.

La ricostruzione

Carlucci, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, stava guidando un trattore cingolato. La moglie era nelle vicinanze. Improvvisamente il mezzo agricolo si sarebbe sfrenato per poi ribaltarsi sul terreno scosceso. L’anziano è stato sbalzato a terra, rimanendo schiacciato. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la moglie, ferita gravemente. A lanciare l’allarme al 112 è stata una dei figli della coppia, accorsa per aiutare i genitori. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Fabriano, l’eliambulanza e un’ambulanza, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Fabriano e i carabinieri della Stazione di Cerreto d’Esi per i rilievi. L’équipe rianimatoria a bordo del velivolo ha tentato disperatamente di salvare Carlucci, praticando un prolungato massaggio cardiaco, ma è stato tutto inutile. Per l’80enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione della salma, senza disporre alcun accertamento autoptico essendo chiare le circostanze del decesso. Dunque è stata restituita subito alla famiglia per la sepoltura. La salma è stata quindi recuperata e trasferita alla Casa Funeraria Infinitum (via Pietro Nenni, Fabriano) dove sarà composta in attesa dei funerali. La signora Pedica, sebbene rimasta sempre cosciente, è gravemente ferita. E’ stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette a bordo dell’eliambulanza. Ha riportato diversi politraumi, le sue condizioni sono serie, oltre allo choc di aver visto morire suo marito davanti ai suoi occhi. Stesso drammatico peso che ha sul cuore la figlia, accorsa per prima sul podere agricolo.



Il cordoglio

«Ho appreso poco fa della notizia di una disgrazia capitata nelle campagne cerretesi – commenta il sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini, che al momento della tragedia stava partecipando alla Marcia per la vita -. Un concittadino e sua moglie sono rimasti coinvolti in un incidente con un mezzo agricolo, l’uomo purtroppo ha perso la vita mentre sua moglie è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette. Una notizia sconvolgente che colpisce profondamente la nostra comunità. Siamo davvero costernati per quanto accaduto, ci stringiamo alla famiglia per questo grandissimo dolore improvviso».