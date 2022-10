Schianto tra due auto in via Esino, un ferito portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente lungo le strade del capolujogo, stavolta a Torrette in via Esino dove una vettura uscendo da un'area ha colpito in pieno una Panda che di conseguenza è finita contro il muro a pochi metri dal circolo degli anziani con la Croce Gialla che è intervenuta portando il conducente della Panda all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.