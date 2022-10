ANCONA - I camion con gli elementi che, una volta montati, saranno lo sfavillio della ruota panoramica, si sono fatti strada in piazza Cavour venerdì sera. Detto, fatto. Il Comune l’aveva promesso: il BiANCONAtale sarà luccicante, come sempre. E così sia.

Le operazione di montaggio, sul lato destro della piazza, sempre a cura della ditta GiocoPremio di Forlì, guidata da Manuel Rambelli, volto noto delle festività doriche e presente dal 2017, sono scattate ieri. Venerdì 28 ottobre la maxi ruota panoramica, con i suoi 40 metri d’altezza, tornerà a svettare in cielo. Verrà inaugurata quel giorno e lì rimarrà fino al 26 gennaio.

«È sempre un piacere per noi tornare ad Ancona», è il saluto di Rambelli. «I costi per l’energia? La ruota è un’attrazione a basso consumo, ci sono luci a led e motori inverter. Si tratta di una struttura green, le spese sono aumentate anche per noi, ma sono sostenibili». Gireranno di nuovo i numeri della suggestione, tra 15mila punti led, 21 gondole e 250mila evoluzioni di colore. Saranno 127 le persone che potranno essere condotte in alto contemporaneamente, dalle 10 a mezzanotte, orario continuato. «Quest’anno poi - riprende il filo Rambelli - sono previsti pacchetti-famiglia: due adulti, con uno o due bambini al seguito, pagheranno di meno». La sostenibilità dei sogni.