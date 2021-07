TOLENTINO - Incidente mortale lungo la strada statale nei pressi del castello della Rancia, a Tolentino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un fuoristrada. Sul posto 118, carabinieri e polizia stradale. Il tratto di strada teatro dello schianto è stato chiuso al traffico.

10:11

