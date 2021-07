Picchia la barista e le ruba il telefono cellulare, giovane arrestato dopo un inseguimento

SPINETOLI - I carabinieri della compagnia di San Benedetto sono intervenuti con la massima tempestività poiché allertati al 112, nel comune di Spinetoli, in un noto bar lungo la via Salaria, dove poco prima, un ragazzo di 29 anni originario del fermano, aveva malmenato una ragazza 21enne di Ascoli Piceno, barista del locale, sottraendole il telefono cellulare e percuotendo nel contempo anche una sua amica presente nel bar, intervenuta per difenderla. Il ragazzo all’arrivo dei militari, si è dato a precipitosa fuga a piedi, gettando il cellulare a terra. I carabinieri lo hanno raggiunto e portato in caserma con non poca fatica considerata la viva resistenza opposta alle operazioni dei militari. L’uomo, al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e condotto nel carcere di Marino del Tronto. La vittima della rapina, a cui è stato restituito il cellulare, ha avuto sette giorni di prognosi dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di san Benedetto del Tronto.

APPROFONDIMENTI LO SPAVENTO La Polfer ritrova bimbo di 4 anni che si aggirava da solo alla... LA SICUREZZA Gli sfila il Rolex dal polso ma lui la riacciuffa: la ladra seriale...

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA