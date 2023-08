Autoarticolato esce di strada e si disintegra: in gravi condizioni il conducente

TOLENTINO - Immagini che terrorizzano, conducente in ospedale in gravi condizioni: i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore di oggi 14 a Tolentino per un autoarticolato uscito di strada, nei pressi dello svincolo di Tolentino zona industriale, mentre stava percorrendo la S.S. 77 in direzione Foligno.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco con autobotte e autogru, ha estratto il conducente che è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.