Tolentino, schianto tra un'auto ed una moto: due feriti, grave il centauro 63enne

TOLENTINO – Sono gravi le condizioni del centauro di 63 anni di Loro Piceno rimasto ferito oggi in un incidente mentre viaggiava in moto. L’uomo, che comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita, è ricoverato all’ospedale di Torrette, dove è stato trasportato in eliambulanza.

Il 63enne ha riportato diverse fratture. Per cause in corso di accertamento, in contrada Abbadia di Fiastra si è scontrato con un'auto condotta da un uomo di 60 anni di San Ginesio. Anche il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano partcilari preoccupazioni. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118.