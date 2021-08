Investe un cinghiale e la macchina prende fuoco. L'incidente choc a Tolentino

TOLENTINO - Stava percorrendo la strada che porta alle Terme di Santa Lucia, quando all’improvviso si è parato davanti un cinghiale: impossibile per il conducente evitare l’animale, l’impatto è stato davvero violento, al punto che la macchina ha preso fuoco. Sono stati attimi di vera paura, una paura doppia che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 21 lungo una strada piuttosto tortuosa e a quell’ora assai buia. Le fiamme sono scaturite in un attimo, ma l’automobilista è riuscito per fortuna ad abbandonare l’abitacolo. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dopo pochi minuti. La squadra è riuscita a mettere in sicurezza sia l’auto che la zona e, stando alle prime indicazioni, non vi sono state conseguenze per le persone.

