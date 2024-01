CIVITANOVA Un grosso cinghiale davanti al cancello della sua abitazione. È la segnalazione che un residente di contrada San Domenico, nella zona di Civitanova Alta, ha fatto nel pomeriggio dell’altro ieri. Ormai gli episodi di avvistamenti di animali selvatici, lontani da quelli che dovrebbero essere i loro habitat naturali e sempre più vicini al centro abitato, non si contano nemmeno più. E di cinghiali e lupi a spasso, sempre più vicini alle case, se ne vedono quasi quotidianamente.

Il caso

Questa volta è toccato ad un uomo che vive, come si diceva, in contrada San Domenico, che si è accorto della presenza di un cinghiale di importanti dimensioni proprio davanti al cancello della sua abitazione. Non appena lo ha visto, ha subito chiamato le forze dell’ordine. Ma quando chi di competenza è arrivato sul posto del grosso cinghiale non c’era già più alcuna traccia. Si è allontanato da solo, nascondendosi probabilmente tra la campagna circostante. La presenza degli animali selvatici in quella zona è oramai cosa nota. Nella zona dell’Asola, da dove molti degli esemplari provengono, e San Savino gli avvistamenti sono quasi quotidiani. Ed in questo periodo stanno girando anche cuccioli di cinghiali, in cerca di cibo soprattutto nelle vicinanze degli orti.

Dalle carcasse di animali morti alla verdure: il cinghiale mangia di tutto. Qualche giorno, fa un esemplare maschio molto grande e alcuni cuccioli sono spuntati improvvisamente di fronte ad una donna che si trovava al volante della sua auto, in zona Caronte, sotto l’istituto di ragioneria, a Civitanova Alta. Fortunatamente l'impatto è stato evitato. Due cinghiali sono stati avvistati, invece, pure nei giorni scorsi, in zona Sabatucci, non lontano dall’ospedale. Non mancano, tra l’altro, le segnalazioni di cani e di altri animali domestici sbranati dai cinghiali e anche dai lupi. Le segnalazioni di questo genere non si contano nemmeno più. Una situazione di emergenza che preoccupa i residenti di queste zone di campagna, nemmeno troppo distanti in realtà dal centro abitato, alla prese con avvistamenti continui, anche fin troppo ravvicinati, e gli agricoltori o allevatori, che spesso, al mattino, ritrovano uccisi i propri animali, finiti nella notte nel mirino, appunto, di qualche lupo di passaggio o dei cinghiali.