Gabriele, dermatologo e medico di base cade dalla bici e batte la testa

TOLENTINO - Cade dalla bicicletta dopo aver preso una buca e batte violentemente il capo. Gabriele Mercorelli, di 64 anni, noto medico di base e dermatologo di Tolentino, è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’uomo, molto conosciuto in città (il suo studio si trova in via Antonio Gramsci, di fianco alla concattedrale di San Catervo), è in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.Erano le 12.30 di ieri quando si è verificato l’incidente in contrada Le Grazie a Tolentino, in via Madre Teresa di Calcutta. Il tolentinate, come era solito fare nelle giornate di sole, ieri mattina era uscito di casa per fare un giro con la sua bici da corsa nelle campagne della cittadina maceratese ed aveva scelto la zona delle Grazie.