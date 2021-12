Non controllano il Green pass e hanno anche altre inadempienze: chiuse due attività per 5 giorni

TOLENTINO - Non controllano i green pass, chiusi il bar Le Grazie e il Mc Donald’s di Tolentino. Riscontrate anche altre inadempienze.



Con le feste in corso e con la rapida diffusione della variante Omicron, i controlli sul territorio finalizzati a verificare il rispetto della normativa per contrastare la diffusione del Covid-19 si sono fatti più stringenti. E proprio nell’ambito di questi accertamenti sono scattati i provvedimenti nei confronti dei due esercizi tolentinati dove i carabinieri della Stazione di Caldarola hanno riscontrato plurime inadempienze.



In particolare all’interno del bar Le Grazie è stata accertata la circostanza per la quale sia il titolare sia i dipendenti non avevano controllato il possesso del Green pass. Non solo. Sono state verificate ulteriori violazioni della normativa vigente, come l’assenza di gel igienizzante nei pressi della cassa, l’assenza del cartello con il numero massimo di persone che può accedere al locale e l’assenza del registro sulla rilevazione della temperatura dei dipendenti. I militari hanno anche accertato che il personale di servizio non indossava il dispositivo di protezione. Sono state pertanto elevate sanzioni amministrative per 840 euro ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni. Sulla saracinesca abbassata è stato affisso un foglio con su scritto: “Chiuso per 5 giorni per non aver chiesto il green pass a un carabiniere in borghese”.



Anche all’interno del Mc Donald’s i carabinieri che hanno eseguito l’accertamento hanno riscontrato che nessuno aveva verificato il possesso dei green pass dei clienti. E pure in questo caso i militari hanno rilevato altre inadempienze, ovvero l’assenza della linea di distanziamento presso il bancone degli ordini e l’assenza del registro per la misurazione della temperatura del personale. In questo caso la sanzione amministrativa è stata di 280 euro unita ai cinque giorni di chiusura del locale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

