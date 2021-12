Turista inglese rapito e incatenato in casa: i video incastrano il quinto uomo della banda

MONTE SAN GIUSTO - Quinto arresto nell'ambito delle indagini sul rapimento di un cittadino inglese a Firenze. I Carabinieri del Ros, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Macerata e Fermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un soggetto indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso e rapina. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini, avviate dal Ros in seguito alla liberazione (il 13 ottobre scorso) del cittadino inglese, tenuto in catene a Monte San Giusto da quattro soggetti, poi arrestati. Ulteriori progressioni investigative, conseguite tramite l'acquisizione di sommarie informazioni rese da testimoni, l'esame di filmati di videosorveglianza e l'analisi di tabulati di traffico telefonico, hanno evidenziato la condotta di un quinto soggetto, valutata nel provvedimento cautelare in relazione al ruolo che sarebbe stato svolto nel sequestro di persona e nelle fasi della rapina degli effetti personali della vittima.

