Auto a zig zag o che finiscono fuori strada: ubriachi e drogati, strage di patenti

TOLENTINO - Auto che sbandano, finiscono fuori strada, viaggiano a zig zag: i carabinieri di Tolentino fanno strage di patenti di di donne e uomini ubriachi ed in un caso trovano anche la cocaina.

I Carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un soggetto con precedenti specifici trovato in possesso di una dose di cocaina. Gli approfondimenti investigativi hanno infatti consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo anche 5 bilancini di precisione con residui di sostanza, 66 grammi di materiale da taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi, posti sotto sequestro. Durante lo scorso fine settimana, a seguito di sinistro stradale avvenuto sulla strada provinciale 78 a Colmurano, un giovane è risultato positivo ad accertamento mediante etilometro con tasso alcolemico di 0.65, con conseguente sanzione amministrativo e ritiro del titolo di guida, poiché neopatentato. Analoga situazione si è verificata a San Ginesio, dove i carabinieri, dopo aver rilevato un sinistro, hanno appurato che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 1,6, motivo per cui è stato deferito all’Autorità giudiziaria. A San Severino Marche una donna, dopo aver sbandato con l’autovettura fino a uscire dalla sede stradale, è stata denunciata per rifiuto a sottoporsi agli accertamenti con etilometro, mentre una giovane è stata sanzionata poiché risultata con tasso compreso tra 0,5 e 0,8. Per entrambe si è proceduto al ritiro della patente. Sempre sul fronte della circolazione stradale i militari dell’Aliquota Radiomobile, su segnalazione di altri automobilisti, hanno intercettato un uomo che guidava zigzagando per le vie di Tolentino. Pur manifestando in modo evidente la sintomatologia da uso di sostanze alcoliche, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento, incorrendo, oltre al ritiro della patente, nella denuncia penale.

