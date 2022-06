Si è spento Pietro Emili, è stata una figura simbolo delle lotte sindacali a Civitanova

CIVITANOVA - È morto all’età di quasi 94 anni Pietro Emili, una delle figure-simbolo delle lotte politiche e sindacali di Civitanova. «Nella sua intensa vita - scrive la Cgil - ha ricoperto molteplici incarichi, sia come sindacalista, sia come amministratore, essendo stato eletto consigliere comunale nella lista del Partito comunista italiano. La storia di

Emili, comunque, si è sviluppata in parallelo con la storia della Cecchetti. In questa industria, la più grande di Civitanova ed una delle prime di tutte le Marche, entrò a soli 13 anni, dopo aver completato il corso di avviamento professionale. Lì, dentro la Cecchetti, Emili ha percorso tutto il suo iter di rappresentante sindacale, sempre attento alle necessità ed alle richieste delle maestranze». È stato esponente di primo piano della Fiom, della Cgil e della Camera del Lavoro di Civitanova.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Tragica caduta dal tetto dell’azienda: aperta...

Ultimo aggiornamento: 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA