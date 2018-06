Bottiglia rotta e volto coperto per la rapina in pizzeria: preso minore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Entra in una pizzeria col volto coperto ed una bottiglia rotta in mano, si fa consegnare l’incasso, ma il minorenne finisce nei guai.E’ successo ieri sera in una pizzeria: il ragazzo si è fatto consegnare l’incasso, circa 50 euro e poi ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri che erano stati allertati dalla vittima. Si tratta di un minorenne di origini straniere ma da tempo residente in città. E’ stato denunciato alla Procura dei minori.