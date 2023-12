ANCONA - Allarme oggi pomeriggio nel centro di Ancona, dove, per cuase ancora da stabilire, si è sviluppato un incendio in un centro per minori. Immediato l'inetrevento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, e dei sanitari della Corce Gialla, che hanno portato un ragazzo di 17 anni, rimasto leggermente intossicato da fumo, all'ospedale di Torrette.