Porto Sant'Elpidio, Daniela Perticarà si è spenta a 47 anni: il sociale e la cultura in lutto per una donna dai mille talenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Si è spenta a 47 anni Daniela Perticarà, donna speciale in tutto quello che faceva. Dal teatro, al cinema al terzo settore, è arrivata al vertice per competenza, capacità, e adesso che non c'è più lascia un vuoto incolmabile.

Punto di riferimento nel sociale, per la terza età, nel mondo della cultura e degli eventi. Presidente nazionale di Mondo Sociale è stata fino all’ultimo momento utile impegnata ad organizzare iniziative per dare voce alle fragilità e ai talenti. L’ultimo evento che l’ha vista in prima linea a Porto Sant’Elpidio è stato ad aprile al polo Gigli, un evento patrocinato dall’amministrazione comunale con l'ex sindaco Nazareno Franchellucci, che ha avuto modo di ospitare in città una marea di eventi organizzati da Daniela.