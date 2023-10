TOLENTINO Dà fuoco alle sterpaglie, ma le fiamme si allargano e cade nel rogo. Sono gravi le condizioni di un 83enne di Tolentino. L’anziano ha riportato ustioni su tutte la parti del corpo ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.



Erano le 17 di ieri quando si è verificato l’incidente in contrada Calcavenaccio. L’anziano aveva deciso di bruciare delle sterpaglie e, dopo aver sistemato il materiale da dare alle fiamme, ha acceso il fuoco. Qualcosa però è andato storto. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri di Tolentino sul posto dell’incidente, l’incendio si sarebbe allargato e l’uomo è caduto nel rogo. I familiari, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 di Macerata e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino.

Ferite gravi

Nel giro di pochi minuti è arrivata l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle ferite riportate, ha disposto il trasferimento del ferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Nel nosocomio dorico, l’83enne è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Sul luogo dell’incidente - come si diceva - sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per i dovuti rilievi ed accertamenti in modo da risalire all’esatta dinamica di quanto avvenuto.