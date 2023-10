Operaio cade all'interno di uno scavo a San Severino Marche, portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

SAN SEVERINO Incidente in un cantiere a San Severino. Operaio cade all'interno di uno scavo, soccorso in eliambulanza. Per cause in corso di accertamento, il dipendente di una ditta edile è caduto all'interno di uno scavo profondo circa tre metri. L'uomo, un 60enne italiano, è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento a Torrette in eliambulanza.

L'operaio non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diversi traumi. E' rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri e gli ispettori dello Spsal dell'Ast guidati dalla dottoressa Lucia Isolani.