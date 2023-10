Ustionato in un campo, non ce l'ha fatta Renzo Mercorelli. E' morto all'ospedale di Torrette

TOLENTINO - Non ce l’ha fatta l’anziano ustionato in un campo. Renzo Mercorelli, 83 anni, è deceduto oggi all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stato trasportato in eliambulanza. Lunedì verrà eseguito un riscontro diagnostico e poi verrà dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Il tolentinate venerdì si era recato nella sua casa di campagna, in contrada Calcavenaccio. Stava bruciando delle sterpaglie quando le lingue di fuoco si sono estese improvvisamente ed è caduto nel rogo. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.