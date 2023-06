Serravalle di Chienti, terribile schianto contro un bus sotto il temporale: grave un ciclista di 41 anni

SERRAVALLE DI CHIENTI - All’altezza di una curva impatta con un bus durante il temporale. È in gravi condizioni (ma non sarebbe in pericolo di vita) un ciclista di 41 anni residente a Osimo. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 51 in località Santa Croce in Percanestro, a Serravalle di

Chienti. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto è intervenuto il 118. L’uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona (l’eliambulanza non è potuta partire a causa del maltempo). Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.