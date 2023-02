SARNANO Grave lutto a Sarnano per la scomparsa di Caterina, una delle figlie del sindaco Luca Piergentili. L’intera comunità sarnanese è sconvolta per l’improvvisa scomparsa della giovane. Caterina si è spenta improvvisamente nella notte fra giovedì e ieri ad appena 19 anni. Lascia il papà Luca, la mamma Elisabetta e le sorelle Elena, Lucia e Anna. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di Santa Maria in piazza Alta a Sarnano dove oggi pomeriggio alle ore 15 si svolgeranno i funerali. In tanti ieri si sono recati alla camera ardente per mostrare vicinanza alla famiglia Piergentili. Il padre, proprio ieri mattina, postando una foto dell’alba ha annunciato la scomparsa della figlia.

«L’alba giusta per accoglierti in cielo. Buon viaggio principessa Caterina». La giovane viveva in condizioni di infermità da tempo, circondata dall’affetto dei suoi genitori e delle sorelle che le sono sempre state vicine. Nel 2019, sua sorella Elena, aveva addirittura ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, per l’impegno che ha sempre profuso nell’accudire Caterina. Il presidente Sergio Mattarella l’ha premiata tra i giovani che quotidianamente si impegnano per dare un senso al vivere civile e per trasmettere segnali positivi. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. «Ci stringiamo intorno a Luca, Elisabetta, Elena, Lucia, Anna e tutta la famiglia Piergentili in questo momento di immenso dolore per la perdita dell’amatissima Caterina, che porteremo sempre nel nostro cuore» il messaggio dell’Anffas Sibillini.