Schianto tra auto e moto Centauro 51enne trasportato in eliambulanza a Torrette

SARNANO - Un sarnanese di 51 anni è ricoverato da ieri all’ospedale di Torrette a causa di un incidente stradale. L’uomo, S. A. le sue iniziali, era in sella alla sua moto quando, poco dopo le 18, si è scontrato con un’auto Golf condotta da un 24enne, N. M. anche lui del posto. Lo schianto è avvenuto in via Marconi nella frazione Morelli, lungo la strada Provinciale 78, nel tratto che conduce ad Amandola. Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato a terra riportando diversi traumi e lesioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che viste le condizioni dell’uomo ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto a Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non tali da far temere per la vita. Gli accertamenti su cause e dinamica sono condotti dai carabinieri di Sarnano.