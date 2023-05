Schiacciato da un macchinario in azienda: ore di paura per un 20enne a Santa Maria Apparente.

CIVITANOVA Schiacciato da un macchinario, operaio di 20 anni finisce all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto oggi alla Ipr, in via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal, diretto dalla dottoressa Lucia Isolani, il 20enne, di origini pakistane e assunto da qualche mese, stava lavorando a un macchinario usato per lo stampaggio delle suole in poliuretano quando sarebbe rimasto schiacciato.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde.

Il giovane operaio è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Avrebbe riportato un trauma da schiacciamento al bacino e alla gamba destra. Secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.