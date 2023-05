Fabriano, grida di aiuto da un dirupo: scattano le ricerche. Sul posto pompieri e cinofili ma ancora nessun esito

FABRIANO – L'allarme è scattato attorno alle 16,30 di oggi (9 maggio) quando un passante ha sentito la voce di una persona che chiedeva aiuto provenire da un dirupo. Così ha contattato il 112 per segnalare la potenziale situazione di pericolo e subito è stata attivata una task force. Sono ancora in corso, ma non hanno dato alcun esito, le ricerche avviate dai vigili del fuoco di Fabriano e Arcevia e dal soccorso alpino nella zona di Ca' Maiano, frazione situata lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato.

LEGGI ANCHE: Fermo, precipita da una palazzina e muore a 40 anni: fatale il volo di 12 metri

Zona setacciata

I soccorritori stanno perlustrando in particolare la vegetazione a ridosso del torrente, anche con i cinofili e una squadra specializzata nell'utilizzo dei droni per inquadrare l'area dall'alto. Sul posto si sono portati pure i carabinieri di Fabriano, i primi a portarsi nella frazione: loro stessi avrebbero udito le richieste d'aiuto, poi cessate all'improvviso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO