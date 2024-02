San Severino, uccise la madre e tentò di bruciarla: Michele Quadraroli assolto ​per vizio totale di mente

SAN SEVERINO - Uccise la madre 84enne, assolto per vizio totale di mente il 57enne settempedano Michele Quadraroli. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'assise di Macerata. Ora dovrà stare per 10 anni in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

L'imputato era accusato di omicidio volontario e tentata distruzione di cadavere. Il 27 novembre del 2022 uccise l’anziana madre Maria Bianchi con cui viveva in un appartamento sopra al bar che i due gestivano insieme dopo la morte del padre. Lo fece salendole addosso e soffocandola per poi accanirsi sul volto con un paio di forbici e, ormai morta, avrebbe provato a darle fuoco.