SAN SEVERINO Tragedia a San Severino, dove un uomo di 70 anni è morto schiacciato da una pianta che stava tagliando. È successo in località Isola, in una zona boschiva, e i carabinieri in serata erano ancora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo si trovava in un terreno di sua proprietà e la moglie, intorno alle 20.30, non vedendolo tornare, si è recata sul posto e ha fatto la scoperta choc.

LEGGI ANCHE: Incidente in auto, arbitro muore a 23 anni: tornava a casa dopo aver diretto una partita di campionato

L'allarme

Immediatamente ha dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso del settantanne. In contrada Isola sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, e i militari dell’Arma della locale stazione, che come detto hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la tragedia. La notizia dell’accaduto ieri sera a San Severino si è diffusa a macchia d’olio, lasciando tutti sotto choc.