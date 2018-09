Misterioso rogo all'alba: in fiamme l'escavatore di un cantiere a bordo strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Misterioso incendio all’alba distrugge un escavatore in un cantiere di San Severino.E’ accaduto intorno alle 5,40 di questa mattina quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la strada provinciale 361 in località Taccoli, dove un rogo stava consumando un escavatore di un cantiere. E’ stato necessario l’intervento di due autopompe, di cui una proveniente da Tolentino per avere ragione delle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio.