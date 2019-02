Due cani si infilano nella tana degli istrici: recuperati con l'escavatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE – I cani inseguono gli istrici e si perdono, fuori portata anche dai segnalatori Gps: salvati dai vigili del fuoco.Nella mattinata i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti a Fossombrone,in località Tre Pini per soccorrere due cani da caccia che si erano addentrati in due cunicoli sotterranei (tane di istrici), scomparendo anche al segnalatore Gps di cui erano dotati.I vigili del fuoco utilizzando strumenti tecnici particolari hanno individuato i due cani a una profondità di circa quattro metri, con un escavatore è stato scavato fino a raggiungerli per riportarli in superficie in buone condizioni.