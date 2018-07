L'escavatore si ribalta e gli schiaccia â€‹una gamba: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Stava cercando di estirpare una pianta nel suo giardino quando l’escavatore gli è caduto addosso schiacciandogli una gamba: gravi lesioni per un anziano.E’ successo questa mattina a Fano, nella zona di Castelvecchio: l’uomo stava lavorando a bordo di un piccolo escavatore per cercare di sradicare una pianta, quando all’improvviso il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. In particolare il mezzo ha praticamente schiacciato una gamba dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che, constatando le gravi lesioni alla gamba, hanno allertato l’eliambulanza per un rapido trasporto all’ospedale regionale di Torrette.