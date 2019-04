Escavatore si ribalta su una rotatoria: il braccio ha distrutto una transenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Incidente ieri mattina intorno alle 11 nella frazione di Casette Verdini. Per cause in corso di accertamento un escavatore a cingoli è scivolato dal carrello di un tir, ribaltandosi all’altezza di una rotatoria. L’incidente è avvenuto alle 11 nella popolosa frazione del Comune di Pollenza. Fortunatamente non ci sono stati feriti perché al momento dell’incidente non c’erano persone che camminavano sul marciapiede e nemmeno auto dietro al mezzo pesante. Il braccio dell’escavatore, ribaltandosi, ha distrutto una transenna in ferro. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, dopo poco tempo, sono intervenuti tecnici e operai dell’Anas, al lavoro per sistemare la strada, che ha subito danni a causa della caduta dell’escavatore a cingoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada teatro dell’accaduto. Gli uomini del 115 sono intervenuti con cinque uomini e una autopompa. Fortunatamente, come detto, nessuno è rimasto ferito. Ma non è mancata la paura, vista la dinamica dell’incidente.