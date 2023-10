MORROVALLE Fa sparire le offerte dei fedeli in due chiese, identificato e denunciato dai carabinieri un uomo. A Porto Recanati, stessa sorte per un malvivente che, insieme ad un complice, aveva tentato di fare la stessa cosa, rubando poco più di una decina di euro dalla cassetta delle offerte. Ma a lui il colpo non era riuscito. È stato messo in fuga, infatti, dal parroco, che poi ha subito chiamato i carabinieri.



La denuncia



Questo fine settimana, i carabinieri di Morrovalle hanno identificato e denunciato un uomo, un 40enne, con precedenti penali, che nei giorni scorsi si è reso responsabile del furto delle offerte dei fedeli in due chiese del territorio, una a Morrovalle e l’altra a Montelupone, dopo averne scassinato le relative cassette, rubando complessivamente circa 150 euro, in monete. L’uomo è stato però incastrato dalle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati sono stati subito visionati dai carabinieri nel corso delle indagini. E, alla fine, al termine dei vari accertamenti, il 40enne è stato denunciato. A Porto Recanati, invece, il colpo da parte di un 44enne, originari della Campania, non è andato a segno. L’uomo era riuscito ad impossessarsi di un magro bottino, ma l’arrivo del parroco ha fatto sì che il colpo sfumasse. I due sono scappati, ma uno di loro è stato comunque identificato e denunciato dai carabinieri, subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione. L’uomo è stato anche denunciato dai carabinieri, oltre che per il tentato furto in chiesa, anche per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Porto Recanati, al quale era sottoposto.