RECANATI Più che un consuntivo del 2023, una linea tracciata su quattro anni e mezzo di amministrazione, con ormai soltanto gli ultimi mesi di governo cittadino prima di tornare al voto. Così ieri mattina la giunta Bravi al completo ha presentato, nella consueta conferenza stampa di fine anno, il report del lavoro portato a termine nell’anno che sta per chiudersi. Guardando al futuro, tre dei cinque assessori (Scorcelli, Soccio e Nicolini) hanno annunciato il proprio sostegno alla ricandidatura di Bravi.

Il mandato

«È stato un mandato ricco di fatti inaspettati, in primis la pandemia, che ci ha costretto a correggere in corsa i nostri programmi – ha evidenziato il sindaco Antonio Bravi – il settore che esce forse più stravolto, in positivo, da questo periodo è la scuola: basti pensare al rilancio della San Vito, ma anche alla nuova primaria Gigli, per la quale quando sarà posta la prima pietra sono sicuro che spariranno tutti i dubbi dei detrattori». Uno per uno, gli assessori sono entrati nel cuore delle azioni portate avanti dai loro settori. In testa il titolare dei lavori pubblici Francesco Fiordomo: «Stanno per diventare realtà i sette interventi, per 5,5 milioni, appaltati e finanziati tramite Pnrr – ha ricordato l’ex sindaco – ma ricordo anche che avremo altre due nuove palestre, dopo l’ampliamento del Pala Cingolani-Pierini: si aggiungerà anche quella della nuova scuola Beniamino Gigli e le società potranno avere maggiori spazi e orari meno compressi».

Quindi, l’assessore all’ambiente Michele Moretti: «Ciò che ha caratterizzato questo mandato è la grande condivisione, sia al nostro interno che nei confronti della città – ha voluto rimarcare Moretti – ci sono tante attività che non finiscono sotto i riflettori ma sono di grande importanza, come il contrasto al dissesto idrogeologico. Penso all’intervento per mettere in sicurezza il Colle dell’Infinito, ma anche il fosso delle Conce e gli interventi che faremo sui fossi Pantaneto e Ricale, per i quali siamo riusciti a intercettare 800mila euro grazie a una concertazione con 65 privati. Questa è la condivisione di cui parlo, per non parlare di un altro esempio virtuoso come quello della comunità energetica».

Poi spazio al sociale con Paola Nicolini. «Un settore del quale ci si accorge solo quando certe situazioni esplodono – ha detto l’assessore – ma nel 2023 abbiamo raggiunto oltre duemila persone con i vari interventi, circa il 10% della popolazione cittadina: un metro di quanto sia importante la nostra rete». Il vicesindaco Scorcelli ha parlato di commercio: «A Cortina la scorsa estate leggevo di 60 negozi chiusi, noi qui abbiamo avuto 20 nuove aperture – ha rivendicato l’assessore – il prossimo impegno sarà per la revisione del mercato: ci sono molti buchi lungo il corso e dobbiamo rivedere l’assetto in via Battisti per motivi di sicurezza». In coda l’assessore alla cultura Rita Soccio. «Pensare che la miriade di eventi organizzati, i tre film girati in città, la riapertura della Sala Gigli e tanto altro siano realizzati con solo il 5% dell’intero bilancio comunale è incredibileper questo appoggerò sicuramente la ricandidatura di Bravi: vogliamo proseguire sulla strada tracciata in questi anni».