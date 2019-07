Strutture edili e piscina lungo il fiume, tutte abusive: andranno abbattute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - I carabinieri forestali della stazione di Recanati, nel corso di sopralluoghi finalizzati al controllo e monitoraggio ambientale lungo l’asta fluviale del fiume Musone, hanno rinvenuto la presenza di diverse opere edilizie, alcune ancora in corso di costruzione, su proprietà privata e realizzate in aree soggette a tutela paesaggistica ed a rischio esondazione molto elevato R4. Al fine di verificare la regolarità edilizia di tali costruzioni i forestali, coadiuvati dalla polizia locale di Recanati, hanno effettuato alcuni sopralluoghi nei terreni interessati, accertando, alla presenza dei proprietari, la realizzazione di alcune strutture abusive in legno e pannelli prefabbricati, pavimentazioni e fabbricati in cemento armato, nonché una piccola piscina. I controlli documentali hanno evidenziato che tutti i manufatti erano stati realizzati in assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica e senza il deposito del progetto per la normativa sismica. Gli abusi accertati, hanno interessato suolo agricolo per circa 800 metri quadri. Sono state denunciate due persone. Inoltre, come prevede la vigente normativa, sono stati informati gli enti competenti (Comune e Provincia) per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione delle strutture abusive.