Strade svuotate dalla quarantena, i ladri ne approfittano: raffica di colpi sulle auto in sosta

RECANATI - Topi d’auto in azione nella notte, ancora una serie di raid. Cresce l’allarme anche nella città leopardiana, residenti preoccupati ed esasperati per l’escalation di colpi ai danni delle macchine in sosta.

Come sempre, in queste circostanze, i ladri-vandali hanno fatto più danni che altro: miseri i bottini, visto che oramai nessuno lascia più nulla di valore nell’abitacolo della macchina. Ma una seccatura non da poco (e anche una spesa per sistemare, poi, vetri e portiere violate) a carico dei legittimi proprietari che, al mattino, trovano la macchina danneggiata e i segni dei ladri che hanno rovistato un po’ dappertutto. L’ultima serie di colpi è avvenuta di notte: nel mirino sono finite auto parcheggiate a Villa Teresa, lungo le vie che si trovano sotto l’ospedale cittadino, ma pure nelle zone di Spaccio Fuselli e di Fonti San Lorenzo. Con le strade oramai deserte, in tempi di quarantena, i topi d’auto ne approfittano.



