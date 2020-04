Presi i ladri degli chalet: denunciati per i furti e multati per le norme Coronavirus

PORTO SANT'ELPIDIO - Colti con le mani nel sacco appena dopo il furto allo chalet Veliero di Porto Sant’Elpidio due portoelpidiensi sono stati denunciati e multati per essere fuori casa nei giorni del coprifuoco. Per lo stabilimento razziato ieri notte era il secondo furto in 15 giorni. Sono stati acciuffati due 45enni della zona, italiani. Sono scattate due denunce a piede libero

I carabinieri, mentre pattugliavano la zona intorno alle 23, hanno visto due sagome in fuga, due che tentavano di nascondersi. I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento dei fuggiaschi, li hanno raggiunti e bloccati. Avevano generi alimentari per un valore di 500 euro, appena rubati allo stabilimento. I due sono stati identificati, sono due pregiudicati. I due denunciati dovranno rispondere di furto aggravato alla procura della Repubblica di Fermo e sono stati multati per aver lasciato la propria abitazione senza giustificato motivo, come previsto dalle norme in vigore per l’emergenza coronavirus.



