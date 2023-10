Diego Fusaro alla Piccola Libreria delle Marche con il libro Demofobia: ecco quando

RECANATI - La Piccola Libreria delle Marche ospiterà la presentazione del libro "Demofobia" (edito da Rizzoli) del filosofo e saggista Diego Fusaro. L'evento si terrà domenica 29 ottobre alle ore 18 presso la libreria stessa, in via Cavour 2, piazza G. Leopardi, Recanati.

"Demofobia" è un saggio che affronta il tema della democrazia nella società contemporanea ed esplora le tensioni e le contraddizioni che caratterizzano il nostro sistema politico ed economico. L'autore, noto filosofo e sociologo italiano, analizza in profondità le criticità del sistema democratico, mettendo in discussione alcuni aspetti che spesso vengono dati per scontati.

La presentazione del libro sarà un'occasione per ascoltare direttamente l'autore, che illustrerà le sue argomentazioni e risponderà alle domande del pubblico.

Sarà un momento di confronto e riflessione sulla società in cui viviamo.

Invitiamo pertanto tutti gli amanti dei libri e coloro interessati alle tematiche sociali e politiche a partecipare a questo evento. Si tratta di un'occasione unica per approfondire la comprensione della nostra realtà contemporanea.

Sarà possibile acquistare una copia del libro direttamente durante l'evento, che è ad ingresso gratuito.

Diego Fusaro, nato a Milano nel 1983, è uno scrittore e filosofo italiano. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano, ha continuato a dedicarsi agli studi filosofici e si è specializzato in Filosofia del diritto e Diritto pubblico.

Diego Fusaro è considerato una delle voci più critiche e originali nel panorama intellettuale italiano, ed è noto per la sua ricerca e le sue pubblicazioni riguardanti il campo del pensiero politico contemporaneo, con particolare attenzione alla teoria marxista e all'analisi critica del capitalismo. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste accademiche italiane e straniere, e ha partecipato a conferenze e dibattiti in tutto il paese.