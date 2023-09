ANCONA Va in libreria e, mentre è intenta a scegliere un libro, viene avvicinata da uno sconosciuto: prima ci sarebbero stati gli strusciamenti, poi le carezze hard. È il quadro accusatorio che rischia di far finire a processo un 65enne anconetano, a cui la procura ha contestato il reato di violenza sessuale su minore. La vittima, all’epoca dei fatti, aveva 12 anni.

L’udienza



Ieri si è tenuta l’udienza preliminare davanti al gup Francesca De Palma: i genitori della ragazzina si sono costituiti parte civile con gli avvocati Bernardo Becci e Andrea Nobili. L’indagato, assistito dal legale Marcellino Marcellini, non avrebbe espresso l’intenzione di accedere a riti alternativi. Il giudice ha rinviato l’udienza per la discussione al 29 gennaio per valutare la correttezza delle trascrizioni dell’incidente probatorio, durante il quale la vittima - oggi 13enne - aveva raccontato quando successo il 20 febbraio del 2022, quando si trovava in una libreria del centro.



Le presunte molestie erano scattate mentre la ragazzina (in quel momento la mamma si era allontanata) si trovava davanti a uno scaffale, intenta a scegliere un libro da comprare. Lo sconosciuto le si sarebbe avvicinato, perpetrando poi le carezze illecite.



Il pianto

Le grida della ragazzina, scoppiata a piangere, avevano messo in allarme l’intera libreria che in quel momento era piuttosto affollata. Intimorita ma sicura di quanto era appena accaduto, la 12enne non aveva avuto dubbi nell’indicare l’uomo che le avrebbe rivolto delle attenzioni morbose. In un attimo, la libreria era stata raggiunta da due Volanti della questura. All’interno del negozio c’era già un poliziotto, in quel momento libero dal servizio. Il 65enne non era scappato. Rigetta ogni contestazione: chiarirà ogni addebito nel corso dell’eventuale dibattimento.