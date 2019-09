Sfregiata col cutter perchè va a lezione di ballo: denunciato il compagno

di Benedetta Lombo

POTENZA PICENA - Ferita al volto da un taglierino, minacciata e insultata, picchiata anche per essere andata a lezione di ballo. Poi la giovane, di Potenza Picena, non ce l’ha fatta più e ha denunciato il suo compagno. Avevano vissuto una breve ma intensa relazione, poi però era arrivato il buio. Si è conclusa con una denuncia per maltrattamenti, stalking e lesioni la relazione tra i due giovani (lui ha 37 anni).A rendere la convivenza un incubo sarebbe stata, a detta della vittima, l’eccessiva gelosia di lui amplificata dall’uso di alcol e droga. I fatti contestati all’ormai ex compagno, attualmente disoccupato, sarebbero iniziati nel 2017 e sarebbero proseguiti fino a marzo di quest’anno. Più volte le forze dell’ordine erano state chiamate per soccorrere la giovane e più volte lei aveva sopportato, poi però anche l’amore si è arreso.