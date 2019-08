«Guarda in basso quando sei con me»: arrestato il compagno super geloso

di Federica Serfilippi

Botte alla compagna e minacce alla madre: scatta l'obbligo di dimora

ANCONA Uno avrebbe insultato e picchiato ripetutamente la compagna, costringendola persino a guardare per terra quando lei usciva per non farle incontrare lo sguardo di altri uomini. Un altro invece, in preda al timore che la moglie potesse lasciarlo, si sarebbe trasformato in uno stalker: pedinamenti, appostamenti e agguati. Un’ossessione derivata soprattutto dalla paura che la donna potesse intrecciare un’altra storia d’amore. L’incubo delle due vittime è terminato martedì con l’intervento degli agenti della Squadra Mobile, guidati dal vice questore Carlo Pinto.Al primo uomo, un 44enne denunciato per maltrattamenti in famiglia e stalking, è stato notificato il divieto di avvicinamento all’ex compagna e alla madre di lei. Al secondo, un 43enne su cui pende una denuncia per atti persecutori, è stato imposto l’allontanamento dalla casa familiare e l’assoluto divieto di comunicare con la coniuge. Sono storie diverse, ma accomunate dalla violenza e dalla gelosia dei due uomini, entrambi anconetani, nei confronti delle rispettive compagne. Le quali hanno denunciato mesi di vessazioni e umiliazioni subite tra le mura domestiche, ma anche fuori.