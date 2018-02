Ladri scatenati: raid notturni per svaligiare quattro negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Ladri scatenati a Porto Potenza, quattro attività commerciali sono finite nel mirino dei malviventi. La banda non si è spostata dalla zona che fa angolo tra via Rossini e via Puccini, nel cuore del cosiddetto rione Musicisti, ma ad uno ad uno, vetrina dopo vetrina, ha forzato e mandato in frantumi la porta di ingresso dei vari negozi. Tutto nell’arco di una cinquantina di metri o poco più, senza tralasciarne uno.Colpiti due bar, il caffè Otello e il bar della bocciofila, una parrucchieria e un negozio dedicato alla vendita di articoli per amici a quattro zampe. Il modus operandi usato dalla banda è stato lo stesso e la scena che si è presentata davanti agli occhi di chi, di buon’ora ieri mattina, si trovava a camminare lungo via Rossini era una soltanto: quella delle vittime intente a ripristinare la situazione dopo il caos, e i danni, ovviamente, lasciati dai malviventi. Il raid è stato messo a segno l’altra notte e l’amara scoperta i vari proprietari degli esercizi commerciali violati l’hanno fatta nella prima mattinata di ieri.In tutti e quattro i casi, comunque, i malviventi hanno portato via pochi spiccioli. Bottini di poco conto, dunque, specialmente se paragonati ai danni e al disordine che hanno fatto per mettere a segno i colpi. Dal bar della bocciofila i malviventi, che sono entrati forzando e scassinando la porta di ingresso, hanno portato via tutti i soldi del fondo cassa, che erano appunto nel registratore di cassa.