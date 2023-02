Va nel magazzino e si toglie la vita: scena horror per 118 e vigili del fuoco

POTENZA PICENA - Dramma a Porto Potenza dove un uomo si è tolto la vita impiccandosi all'interno del magazzino di una attività. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma per l'uomo purtroppo non c'era ormai più nulla da fare. Anche i carabinieri sono intervenuti per ricostruire l'accaduto e per effettuare i rilievi di rito anche se non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.