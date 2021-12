Devastano l’abitazione in cerca di soldi e monili: cresce la preoccupazione tra i residenti

POTENZA PICENA - Ladri in azione nel territorio di Potenza Picena. I topi d’appartamento hanno preso di mira una abitazione a Casette Torresi nel tardo pomeriggio di giovedì. Approfittando del fatto che i proprietari non fossero in casa, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione e hanno messo a soqquadro le stanze in cerca di qualcosa di valore.

A dare l’allarme è stato il proprietario che, dopo essere rientrato a casa intorno alle 20.30, ha trovato tutto sottosopra. Magro il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via: pare, infatti, che in casa non fossero custoditi oggetti di valore o denaro contante. Dunque i malviventi hanno preso solo qualche monile in oro e poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo sul posto per cercare di risalire a qualche indizio che possa portare ad identificare gli autori del reato.



L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, tanto che o su Facebook, nel gruppo di Potenza Picena, alcuni cittadini hanno messo in guardia i propri vicini proprio segnalando il colpo messo a segno a Casette Torresi. Una sorta di tam tam digitale accompagnato dalla raccomandazione a tenere alta la guardia per individuare e segnalare la presenza di personaggi sospetti che si aggirano nel territorio. Il timore, infatti, è quello che i malviventi possano decidere di agire in altre abitazioni, anche in vista delle festività natalizie alle porte: giorni in cui le famiglie si riuniscono e molte case restano vuote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA