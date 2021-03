Primo contatto con Vincenzo Nibali per la sempre attesa Granfondo di ciclismo

PORTO RECANATI - Si scaldano i motori per l’attesissima Granfondo Nibali di ciclismo. La partecipazione del campione siciliano alla Tirreno Adriatico, che ha fatto tappa a Castelfidardo, è stata anche l’occasione per suggellare la collaborazione con la città di Porto Recanati.

Infatti sarà proprio la cittadina rivierasca ad ospitare la manifestazione che porta il nome di Vincenzo e che è prevista per il prossimo ottobre. Al termine della gara di domenica il grande campione siciliano ha incontrato il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo accompagnato dal vice Rosalba Ubaldi, dall’assessore al Turismo Angelica Sabbatini e dal consigliere comunale con delega allo sport Emiliano Giorgetti.



Oltre alle foto di rito c’è stata anche l’occasione per scambiare anche qualche battuta sull’organizzazione dell’evento e su quanto la città si aspetta da questa importante iniziativa regionale. «Un’occasione che abbiamo colto subito - ha dichiarato l’assessore Sabbatini -, importante sia dal punto di vista sportivo che da quello turistico, un’opportunità per far conoscere i nostri territori in un periodo dell’anno diverso da quello prettamente estivo e anche di far amare la nostra regione per tutti quei luoghi e panorami visitabili anche sulle due ruote».

Un programma ricco di eventi di sport ma anche di spettacoli ni quali verranno coinvolti gli amanti del ciclismo ma non solo.



«Ci rendiamo da subito disponibili a collaborare con tutta l’organizzazione per la buona riuscita di questi tre giorni di sport - ha aggiunto il sindaco Mozzicafreddo. Sarà anche importante garantire la sicurezza di ognuno ed il rispetto delle eventuali norme previste, ma sopattutto sarà un momento di festa per tutti, soprattutto per Porto Recanati» .

