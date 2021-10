Per oltre mille cicloamatori una domenica di sport pedalando insieme a Nibali e Bettiol

PORTO RECANATI - Tutto è pronto a Porto Recanati per la Gran Fondo dedicata a Vincenzo Nibali, organizzata da Bike Division di Andrea Tonti e da Marche Outdoor, la tre giorni di eventi legati al ciclismo avrà il suo culmine nella Gran Fondo dedicata al campione siciliano, che è legatissimo alle Marche non solo per l'amicizia che lo legava a Michele Scarpni e per io matrimonio filottranese del fratello Antonio. La partenza dell'evento ciclistico, che sarà agonistico per i migliori e solo un'occasione di pedalare in campagnia per tutti gli altri, è prevista per le 8 in Piazza Brancondi a Porto Recanati, verso le ore 12, forse prima, l'arrivo dei primi del percorso lungo (123 km) mentre chi sceglierà il corto (76 km) andrà probabilmente ancora più veloce. La Gran Fondo Nibali ha già avuto il suo prologo con la riuscitissima randonnee 5 mila Marche, che ha visto 200 coraggiosi pedalare venerdì dall'alba fino a sera inoltrata per portare a termine un percorso durissimo di 250 km e 5000 metri di dislivello, oggi invece anche i più lenti dovrebbero arrivare al traguardo verso le 14. Nibali ha incontrato la stampa a porto Recanati, decantando an cora le bellezze delle Marche sia dal punto di vista turistico che ciclistico: «E che ricordo quella sfida con Scarponi nel 2009 alla Tirreno Adriatico sulla salita di Sassotetto». Con Vincenzo Nibali ospite d'onore oggi saranno presenti altri campioni ed ex campioni di ciclismo, primi fra tutti Pozzovivo e Bettiol

