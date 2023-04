SAN BENEDETTO - Ben 1.100 ciclisti già prenotati, con la previsione di arrivare a 1.200. Due percorsi tra mare, colline e monti del Piceno: 119,50 e 95,07 chilometri. Ma anche una manifestazione di promozione ciclistica per bambini, un evento formativo contro la violenza sulle donne e un convegno sul tema “sport e longevità”.

È ricco il programma della 14esima Gran Fondo San Benedetto del Tronto. I dettagli sono stati presentati nella sala consiliare sambenedettese, durante un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo e Sonia Roscioli: principale organizzatrice.

La tre giorni



La rassegna è spalmata su tre giorni, da oggi a domenica. Il clou, ovviamente, è la pedalata che prenderà il via dopodomani alle 8 da viale Buozzi, con i primi arrivi previsti per le 10.30, sempre lungo il viale. Chiusura in grande stile: dalle 11, Pasta Party e premiazioni, all’interno del Geko Village di via dei Tigli. Alla corsa saranno coinvolti ciclisti provenienti da varie parti d’Italia e, per l’amministrazione comunale, questa è una delle manifestazione che meglio riescono a coniugare sport e turismo, contribuendo alla destagionalizzazione. Grazie ad un robusto sostegno degli sponsor, sono previsti numerosi premi, in base alle categorie d’appartenenza dei partecipanti. Molto importante, il “Memorial Peppe Pignotti non mollare mai”: riconoscimento destinato al primo arrivato “Supergentleman A” del percorso lungo. Questo particolare percorso, arriverà a toccare Force, Campofilone, Montefiore, Offida, Montedinove e altre località delle province di Ascoli e Fermo.

Le iniziative





Oggi dalle ore 17, l’associazione Giustizia Donna è in piazza Giorgini per un evento divulgativo, dedicato ai servizi territoriali offerti a sostegno delle donne vittima di violenza. Segue una “Pedalata in Rosa”. Mentre domani, dalle 16 al Geko un convegno su “Sport e Longevità”, promosso in collaborazione con il Lions Club. Tra i relatori, il dottor Giorgio Tordini. Al termine: aperitivo per tutti. Molto importante anche “Bimbi in Bici”: sempre domani, dalle 15, in piazza Giorgini, scuola di bicicletta e iniziative educative rivolte a bambini dai 5 ai 12 anni. La corsa ciclistica porta con sé una piccola rivoluzione-viabilità in parecchi punti del percorso di gara.