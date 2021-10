Grande successo per la Gran Fondo Nibali, in 1500 a Porto Recanati

PORTO RECANATI E' stata un grande successo la Gran Fondo Nibali, organizzata dall'ex azzurro Andrea Tonti con la sua Bike Division, in collaborazione con Marche Outdoor e il patrocinio della Regione. Dopo la randonneee di venerdì e la minipedalata di sabato, circa 1500 cicloamatori hanno partecipato domenica alla Gran Fondo vera e propria, onorata dallo stesso campione siciliano insieme a suo fratrello Antonio. Nibali ha corso di buona lena tutto il percorso lungo, di 123 km, lasciando poi la ribalta al gruppo dei migliori, regolato in volata da Paolo Ciavatta. Ma la cosa più importante è che la menifestazione è stata un successo e si è svolta con grande soddisfazione di tutte le sue componenti. Per quanto riguarda le vittorie dei singoli, oltre a Ciavatta nel percorso lungo uomini, la Gran Fondo ha premiato tra le donne Arianna Marchesini, nel percorso medio l’abruzzese Manuel Fedele e Federica Figliola. Molto soddisfatto Andrea Tonti, che ha sottolineato l'importanza di rilanciare questo tipo di turismo, che può essere un volano di grande rilevanza per la ripresa economica ed una grande occasione da sfruttare per le Marche, che a livello ci clistico offrono scenari eccezionali e possibilità infinite.

