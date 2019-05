Donna palpeggiata nella parti intime in piazza da uno sconosciuto: terrore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Le aveva messo gli occhi addosso già da qualche giorno e l’altro ieri è passato ai fatti, molestando una donna e toccandole anche con una certa violenza le parti intime. Non è riuscito a frenare in alcun modo i suoi istinti e, per questo, un uomo di 60 anni, residente a Porto Recanati, di origini campane, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione.Ora dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. La vittima è una donna di 45 anni, una portorecanatese, che nella mattinata dell’altro ieri si trovava in piazza, in mezzo alla gente. Ad un certo punto le si è avvicinato quell’uomo. I due non si conoscevano, ma in realtà già da qualche tempo il sessantenne aveva notato la donna. L’altro ieri, preso da un raptus incontrollato, si è avvicinato a lei e, come si diceva, ha cominciato a palparla con violenza nelle parti intime. La donna, comprensibilmente terrorizzata, ha iniziato ad urlare, anche in modo da attirare l’attenzione di chi era in piazza in quel momento e nella speranza di mettere in fuga, con le sue richieste di aiuto, quel sessantenne che si era messo a toccarla. E così è stato, fortunatamente.Quando la vittima ha cominciato ad urlare, l’uomo l’ha lasciata in pace e ha pensato bene di darsela a gambe e sparire nel nulla. La vittima, a quel punto, dopo essersi ripresa dallo choc, si è recata immediatamente presso la caserma dei carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli. Ai militari dell’Arma ha riferito quello spiacevole e preoccupante episodio che le era capitato poco prima, dando la sua versione dei fatti. Da qui sono scattate subito le indagini, che nel giro di pochissimo tempo hanno portato alla denuncia del sessantenne. Il molestatore, infatti, attraverso la visione dei filmati delle telecamere di video-sorveglianza installate in zona, è stato identificato dai militari dell’Arma. Fondamentali sono state anche alcune testimonianze che, incrociate coi filmati, hanno consentito ai carabinieri di individuare l’uomo. Al termine delle rapide indagini condotte dai carabinieri, il sessantenne è stato denunciato per il reato di violenza sessuale.