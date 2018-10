Avvolto e ucciso dalle fiamme in un campo Un uomo trovato morto carbonizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - E' intervenuto per spegnere un incendio in un campo quando è stato avvolto dalle fiamme ed è morto. La vittima è un uomo di 87 anni. La tragedia poco prima delle 17 in un terreno incolto lungo la strada Regina, visibile dalla statale Adriatica. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Porto Recanati, al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Sul luogo della tragedia anche il primo cittadino di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo. Choc in città per quanto accaduto, l'anziano nella zona era molto conosciuto.